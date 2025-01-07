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Намёк для Русина? Сандерленд выбрал приоритетную позицию для усиления

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Намёк для Русина? Сандерленд выбрал приоритетную позицию для усиления

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сандерленд" выбрал приоритетную позицию для усиления.

Sunderland Echo пишет, что клуб, в котором играет Назарий Русин, планирует усилиться зимой нападающим.

"Чёрные коты" знают, что опытный игрок в нападении может сыграть решающую роль в продвижении по турнирной таблице, и они также готовы добавить ещё одного более универсального нападающего, чтобы у Ле Бриса была необходимая глубина состава на заключительных этапах сезона, - написал источник.

Но "Сандерленд" при поиске футболистов сталкивается с трудностями – они не могут найти нападающего, способного быстро адаптироваться в команде.

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В данный момент Назарий Русин сыграл 8 игр за "Сандерленд" в Чемпионшипе продолжительностью меньше 20 минут. Со старта украинский нападающий не выходил.

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Сейчас "Сандерленд" занимает 4-е место, набрав 50 очков в 26-ти маптчах. Отставание от лидера "Лидса" - 3 балла.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sunderland Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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