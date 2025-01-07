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Челси размышляет над подписанием центрбека в январе

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Травмы могут заставить клуб выйти на трансферный рынок

Челси размышляет над подписанием центрбека в январе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" серьезно рассматривает возможность подписания еще одного центрального защитника во время январского трансферного окна.

Как подметил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "синих" длительное время обсуждает кандидатуру Марка Гехи из "Кристал Пэлас". Известно, что такой трансфер будет очень сложно оформить зимой, но его ситуация в клубе может повлиять на переход, ведь у 24-летнего англичанина скоро заканчивается контракт.

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Нынешнее соглашение Гехи с "орлами" действует до конца июня 2026 года. За ним внимательно следит "Ньюкасл".

Также известно, что "Челси" может воспользоваться опцией в соглашении об аренде Трево Чалоба, который тоже играет за "Кристал Пэлас", однако принадлежит "синим". В клубе думают над возможностью его возвращения.

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В текущем сезоне Марк Гехи провел 23 матча за "Кристал Пэлс", отметившись двумя голами и одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Трево Чалоба Марк Гехи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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