Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси размышляет над подписанием центрбека в январе
Травмы могут заставить клуб выйти на трансферный рынок
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" серьезно рассматривает возможность подписания еще одного центрального защитника во время январского трансферного окна.
Как подметил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "синих" длительное время обсуждает кандидатуру Марка Гехи из "Кристал Пэлас". Известно, что такой трансфер будет очень сложно оформить зимой, но его ситуация в клубе может повлиять на переход, ведь у 24-летнего англичанина скоро заканчивается контракт.
Нынешнее соглашение Гехи с "орлами" действует до конца июня 2026 года. За ним внимательно следит "Ньюкасл".
Также известно, что "Челси" может воспользоваться опцией в соглашении об аренде Трево Чалоба, который тоже играет за "Кристал Пэлас", однако принадлежит "синим". В клубе думают над возможностью его возвращения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Марк Гехи провел 23 матча за "Кристал Пэлс", отметившись двумя голами и одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Хавбек Динамо продолжит выступления в чемпионате Польши
- Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер
- Реал с Луниным побеждает в Кубке, Милан в волевом стиле выигрывает Суперкубок Италии. Главные новости за 6 января
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025