Экс-игрок Арсенала о конфликте с Артетой: Я ждал от него помощи, а не того, что он убьет меня таким образом

Пьер-Эмерик Обамеянг провел несколько сезонов в составе лондонского "Арсенала". Хотя его первые несколько лет в столице Англии прошли как во сне, он также пережил несколько падений в составе "канониров". В 2021 году его удалили за дисциплинарные нарушения, поскольку габонец поздно вернулся из поездки, чтобы забрать свою больную мать из Франции. Эта поездка была санкционирована "Арсеналом", но его опоздание стало последней каплей для тренера Микеля Артеты. В разговоре с The Athletic нападающий вспомнил этот эпизод.

"Я был тем, кто совершил ошибку. Я должен был вернуться накануне вечером, но приехал утром. Я не сказал, что опаздываю на самолет, потому что был занят делами моей мамы (медосмотр). Я сразу пошел на встречу с командой. Все было нормально. После этого он (Артета) сказал: "Пойдем со мной". Тогда он начал кричать. Он сказал, что я не могу этого сделать, потому что я капитан, и это неприемлемо. Он сказал, что я ударил его ножом в спину. Я не знаю, почему он так сказал. Я был очень расстроен, потому что это была неправда, и он знал, почему я улетел. Он знал причину и то, что происходит, он знал, что у меня были проблемы в том году.

Я ждал от него помощи, а не того, что он убьет меня таким образом. Когда я опаздываю, это моя вина, без проблем. Я всегда просил прощения. Но в этом случае я никогда не буду извиняться. За то, что отвез свою мать из Лаваля в Лондон? Нет. Даже если бы я приехал на день позже, я бы никогда не извинился. Вы либо понимаете, либо нет. Иначе не давайте людям выходной и не говорите им, что они не могут лететь", - заявил футболист.

Отметим, что Пьер-Эмерик Обамеянг поиграл под руководством Микеля Артеты с декабря 2019 года по январь 2022 года.