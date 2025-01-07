Лондонский клуб собирается приобрести воспитанника Манчестер Сити за 40 миллионов фунтов

Лондонский "Фулхэм" готов потратить 40 миллионов фунтов стерлингов за талантливого воспитанника "Манчестер Сити".

По информации от издания Fichajes, руководство "Фулхэма" намерено усилить свой состав. Главной целью "дачников" является Джеймс Макати, один из наиболее перспективных воспитанников академии "Манчестер Сити". 22-летний англичанин в прошлом сезоне успел проявить себя в АПЛ, играя в аренде за "Шеффилд Юнайтед".

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Считается, что талантливый Джеймс Макати может стать ключевой частью проекта "Фулхэма", поэтому "коттеджеры" даже готовы побить свой трансферный рекорд, который был установлен этим летом, когда было официально объявлено о переходе Эмиля Смит-Роу из "Арсенала" за 34 миллиона фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Джеймс Макати отметился одним голом в десяти матчах в составе "горожан" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.