Манчестер Юнайтед интересуется перспективным защитником из Серии А

"Манчестер Юнайтед" внимательно наблюдает за перспективным левым защитником "Лечче".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" продолжает изучать трансферный рынок, ища усиление на позицию левого фулбека, который умеет выполнять функции вингера. Недавно их скауты добавили в свой список 20-летнего Патрика Доргу из "Лечче".

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Летом 2023 года датский защитник переехал в Италию из "Норшеллана" всего за 200 тысяч евро. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами. Также известно, что в подписании Патрика Доргу заинтересован "Наполи", который может навязать конкуренцию.

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Главными кандидатами для "Манчестер Юнайтед" на позицию левого защитника все еще остаются Милош Керкез из "Борнмута" и Нуну Мендеш из "ПСЖ".