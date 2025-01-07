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Арне Слот не исключает того, что Ливерпуль может воспользоваться зимним трансферным окном
Наставник красных прокомментировал возможные подписания клуба этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о планах его команды на зимнее трансферное окно.
"Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит на трансферном рынке. Если появляется какая-то возможность, этот клуб всегда старается ухватиться за нее".
"Наша команда находится в хорошей форме. Те игроки, которые помогли нам достичь таких показателей не только в чемпионате, но и в кубковых соревнованиях, заслуживают доверия. Да, сейчас, к сожалению, Джо Гомес травмирован, но он должен вернуться через несколько недель. Мы на него рассчитываем".
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Напомним, что уже завтра, 8-го января, "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги. Начало игры в 22:00.
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