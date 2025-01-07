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Арне Слот не исключает того, что Ливерпуль может воспользоваться зимним трансферным окном

Англия

Наставник красных прокомментировал возможные подписания клуба этой зимой

Арне Слот не исключает того, что Ливерпуль может воспользоваться зимним трансферным окном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о планах его команды на зимнее трансферное окно.

"Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит на трансферном рынке. Если появляется какая-то возможность, этот клуб всегда старается ухватиться за нее".

"Наша команда находится в хорошей форме. Те игроки, которые помогли нам достичь таких показателей не только в чемпионате, но и в кубковых соревнованиях, заслуживают доверия. Да, сейчас, к сожалению, Джо Гомес травмирован, но он должен вернуться через несколько недель. Мы на него рассчитываем".

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Напомним, что уже завтра, 8-го января, "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги. Начало игры в 22:00.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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