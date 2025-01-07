Арне Слот не исключает того, что Ливерпуль может воспользоваться зимним трансферным окном

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о планах его команды на зимнее трансферное окно.

"Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит на трансферном рынке. Если появляется какая-то возможность, этот клуб всегда старается ухватиться за нее".

"Наша команда находится в хорошей форме. Те игроки, которые помогли нам достичь таких показателей не только в чемпионате, но и в кубковых соревнованиях, заслуживают доверия. Да, сейчас, к сожалению, Джо Гомес травмирован, но он должен вернуться через несколько недель. Мы на него рассчитываем".