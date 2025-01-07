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Ключевого нападающего Борнмута прооперировали после матча с Эвертоном. Спортивный врач назвал сроки восстановления
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одноклубника украинца Ильи Забарного прооперировали после матча с "Эвертоном".
"Борнмут" сообщил, что Эванилсон перенёс операцию по восстановлению сломанной плюсневой кости, которую он получил в субботу во время матча с "Эвертоном".
По словам клуба, медики ему окажут помощь в процессе реабилитации.
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что восстановление бразильца займёт от двух до трёх месяцев.
"Если все пройдет без осложнений, то игрок вернется к тренировкам уже через 2 месяца, но боль может возвращаться, поэтому делается зазор еще на месяц.
Думаю, именно поэтому клуб и не сообщает никаких предварительных сроков, ведь эта травма является достаточно сложной в прогнозировании восстановления", - сказал Бабелюк.
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В этом сезоне Эванилсон сыграл 20 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
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