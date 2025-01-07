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Ключевого нападающего Борнмута прооперировали после матча с Эвертоном. Спортивный врач назвал сроки восстановления

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Здоровья

Ключевого нападающего Борнмута прооперировали после матча с Эвертоном. Спортивный врач назвал сроки восстановления

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Одноклубника украинца Ильи Забарного прооперировали после матча с "Эвертоном".

"Борнмут" сообщил, что Эванилсон перенёс операцию по восстановлению сломанной плюсневой кости, которую он получил в субботу во время матча с "Эвертоном".

По словам клуба, медики ему окажут помощь в процессе реабилитации.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что восстановление бразильца займёт от двух до трёх месяцев.

"Если все пройдет без осложнений, то игрок вернется к тренировкам уже через 2 месяца, но боль может возвращаться, поэтому делается зазор еще на месяц.

Думаю, именно поэтому клуб и не сообщает никаких предварительных сроков, ведь эта травма является достаточно сложной в прогнозировании восстановления", - сказал Бабелюк.

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В этом сезоне Эванилсон сыграл 20 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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Борнмут Эванилсон
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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