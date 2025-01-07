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Тренер Ливерпуля вступился за своего ключевого игрока после его неудачного перформанса в матче с Манчестер Юнайтед

Англия

Важная поддержка от наставника команды

Тренер Ливерпуля вступился за своего ключевого игрока после его неудачного перформанса в матче с Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот вступился за Трента Александера-Арнольда после матча с "Манчестер Юнайтед" (2:2), в котором защитник сыграл не очень хорошо.

"Думаю, мы все были разочарованы тем, как играла наша команда, не только Трент. Мы все были разочарованы результатом в матче с "Манчестер Юнайтед". В этой игре было много моментов, на которые мы должны обратить внимание, не только на то, как играл Трент. Конечно, это была не лучшая его игра за этот клуб, но такое иногда случается с каждым футболистом".

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"Мы должны продолжать тренироваться и играть на высоком уровне. Возможно, нам стоит обращать внимание на те матчи, в которых мы играем очень хорошо. Вы помните последние 10 минут из матча против "МЮ", обе команды хотели победить, это был насыщенный матч, это то, что мы стараемся делать в каждой игре. Да, этого бывает недостаточно, чтобы получить три очка, однако эта игра точно была интересной для всех".

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Недавно "Ливерпуль" предложил Тренту Александеру-Арнольду новый долгосрочный контракт на сумму в размере около 100 миллионов евро.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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