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Ньюкасл хочет продолжить сотрудничество со своим центрбеком

Англия

Фабиан Шер, вероятно, продолжит выступать за сорок

Ньюкасл хочет продолжить сотрудничество со своим центрбеком

Тransfermarkt

Новина українською

"Ньюкасл" активно работает над продлением контракта со своим центральным защитником Фабианом Шером.

Как пишет Фабрицио Романо, сейчас между обеими сторонами ведутся переговоры. "Сороки" стремятся удержать игрока в команде и готовы предложить ему новый выгодный договор.

Фабиан в текущем сезоне сыграл 20 матчей и забил 4 гола за "Ньюкасл". 30 июня 2025 года у центрбека завершается контракт.

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Ньюкасл Фабиан Шёр
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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