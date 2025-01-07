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Ньюкасл хочет продолжить сотрудничество со своим центрбеком
Фабиан Шер, вероятно, продолжит выступать за сорок
Тransfermarkt
"Ньюкасл" активно работает над продлением контракта со своим центральным защитником Фабианом Шером.
Как пишет Фабрицио Романо, сейчас между обеими сторонами ведутся переговоры. "Сороки" стремятся удержать игрока в команде и готовы предложить ему новый выгодный договор.
Фабиан в текущем сезоне сыграл 20 матчей и забил 4 гола за "Ньюкасл". 30 июня 2025 года у центрбека завершается контракт.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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