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Официально: Борнмут Забарного подписал талантливого аргентинского защитника

Англия

На данный момент детали сделки не разглашаются

Официально: Борнмут Забарного подписал талантливого аргентинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" объявил о подписании молодого аргентинского левого защитника Хулио Солера. 19-летний футболист перешел из аргентинского клуба "Ланус".

Детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 8 миллионов евро.

Солер за всю свою карьеру сыграл 58 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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Ланус (Аргентина) Борнмут
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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