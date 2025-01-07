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Официально: Борнмут Забарного подписал талантливого аргентинского защитника
На данный момент детали сделки не разглашаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" объявил о подписании молодого аргентинского левого защитника Хулио Солера. 19-летний футболист перешел из аргентинского клуба "Ланус".
Детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 8 миллионов евро.
Customary holding-the-shirt pic ✅ pic.twitter.com/G0IqgAEL8D— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 7, 2025
Солер за всю свою карьеру сыграл 58 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.
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