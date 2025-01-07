Официально: Борнмут Забарного подписал талантливого аргентинского защитника

"Борнмут" объявил о подписании молодого аргентинского левого защитника Хулио Солера. 19-летний футболист перешел из аргентинского клуба "Ланус".

Детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 8 миллионов евро.

Солер за всю свою карьеру сыграл 58 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.