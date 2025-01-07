Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Команда Анге Постекоглу попытается показать себя лучше, чем в прошлый раз
Getty Images / Global Images Ukraine
На так давно эти команды уже встречались между собой на этом же стадионе и "Ливерпуль" просто без шансов разгромил "шпор" со счетом 3:6. После того матча кадровые проблемы в команде Постекоглу только увеличились, а желание победить никуда не пропало.
Смогут ли лондонцы по-настоящему показать себя и отомстить за то поражение нескольконедельной давности?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- "Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
- Реал с Луниным побеждает в Кубке, Милан в волевом стиле выигрывает Суперкубок Италии. Главные новости за 6 января
- "Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025