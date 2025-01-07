Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

На так давно эти команды уже встречались между собой на этом же стадионе и "Ливерпуль" просто без шансов разгромил "шпор" со счетом 3:6. После того матча кадровые проблемы в команде Постекоглу только увеличились, а желание победить никуда не пропало.

Смогут ли лондонцы по-настоящему показать себя и отомстить за то поражение нескольконедельной давности?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 января.

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