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Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Команда Анге Постекоглу попытается показать себя лучше, чем в прошлый раз

Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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На так давно эти команды уже встречались между собой на этом же стадионе и "Ливерпуль" просто без шансов разгромил "шпор" со счетом 3:6. После того матча кадровые проблемы в команде Постекоглу только увеличились, а желание победить никуда не пропало.

Смогут ли лондонцы по-настоящему показать себя и отомстить за то поражение нескольконедельной давности?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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