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Защитник Брайтона выбыл на несколько месяцев
Только же вернулся в стартовый состав
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Брайтона" выбыл на несколько месяцев.
В понедельник вечером защитник "чаек" Игор Хулио опубликовал сообщение:
"Я знал, что это серьёзно, к сожалению, это травма бедра, из-за которой я не смогу выходить на поле в течение нескольких месяцев", - сказал бразильский защитник.
Игор вернулся в стартовый состав на матч против "Арсенала" из-за отсутствия Данка, который получил травму.
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В этом сезоне защитник сыграл 15 матчей за "Брайтон" во всех турнирах. На его счету 4 жёлтых карточки в Английской Премьер-Лиге и одна в Кубке Лиги, в котором "чайки" уже не участвуют.
Напомним, что "Брайтон" сыграл вничью с "Арсеналом" (1:1). Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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