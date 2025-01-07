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Защитник Брайтона выбыл на несколько месяцев

Англия

Только же вернулся в стартовый состав

Защитник Брайтона выбыл на несколько месяцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Брайтона" выбыл на несколько месяцев.

В понедельник вечером защитник "чаек" Игор Хулио опубликовал сообщение:

"Я знал, что это серьёзно, к сожалению, это травма бедра, из-за которой я не смогу выходить на поле в течение нескольких месяцев", - сказал бразильский защитник.

Игор вернулся в стартовый состав на матч против "Арсенала" из-за отсутствия Данка, который получил травму.

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В этом сезоне защитник сыграл 15 матчей за "Брайтон" во всех турнирах. На его счету 4 жёлтых карточки в Английской Премьер-Лиге и одна в Кубке Лиги, в котором "чайки" уже не участвуют.

Напомним, что "Брайтон" сыграл вничью с "Арсеналом" (1:1). Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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