Защитник "Брайтона" выбыл на несколько месяцев.

В понедельник вечером защитник "чаек" Игор Хулио опубликовал сообщение:

"Я знал, что это серьёзно, к сожалению, это травма бедра, из-за которой я не смогу выходить на поле в течение нескольких месяцев", - сказал бразильский защитник.

Игор вернулся в стартовый состав на матч против "Арсенала" из-за отсутствия Данка, который получил травму.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне защитник сыграл 15 матчей за "Брайтон" во всех турнирах. На его счету 4 жёлтых карточки в Английской Премьер-Лиге и одна в Кубке Лиги, в котором "чайки" уже не участвуют.

Напомним, что "Брайтон" сыграл вничью с "Арсеналом" (1:1). Обзор матча смотрите на нашем сайте.