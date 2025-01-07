Постекоглу высказался о продлении контракта Тоттенхэма с капитаном команды

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал продление сотрудничества с капитаном команды Сон Хын Мин.

"Это прекрасно. У него уже была выдающаяся карьера в этом футбольном клубе. Он сыграл большую роль за последние 10 лет. Имел влияние на клуб и на Премьер-лигу. Прекрасно продлить его пребывание, наша цель сделать так, чтобы Сон завершил свою карьеру в "Тоттенхэме" с трофеем", - сказал специалист.