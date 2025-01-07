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Постекоглу высказался о продлении контракта Тоттенхэма с капитаном команды

Англия

Наша цель сделать так, чтобы Сон завершил свою карьеру в с трофеем (с)

Постекоглу высказался о продлении контракта Тоттенхэма с капитаном команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал продление сотрудничества с капитаном команды Сон Хын Мин.

"Это прекрасно. У него уже была выдающаяся карьера в этом футбольном клубе. Он сыграл большую роль за последние 10 лет. Имел влияние на клуб и на Премьер-лигу. Прекрасно продлить его пребывание, наша цель сделать так, чтобы Сон завершил свою карьеру в "Тоттенхэме" с трофеем", - сказал специалист.

Напомним, что теперь договор Сон Хын Мин со "шпорами" действует до 30 июня 2026 года.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Сон Хын Мин
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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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