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Постекоглу высказался о продлении контракта Тоттенхэма с капитаном команды
Наша цель сделать так, чтобы Сон завершил свою карьеру в с трофеем (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал продление сотрудничества с капитаном команды Сон Хын Мин.
"Это прекрасно. У него уже была выдающаяся карьера в этом футбольном клубе. Он сыграл большую роль за последние 10 лет. Имел влияние на клуб и на Премьер-лигу. Прекрасно продлить его пребывание, наша цель сделать так, чтобы Сон завершил свою карьеру в "Тоттенхэме" с трофеем", - сказал специалист.
Напомним, что теперь договор Сон Хын Мин со "шпорами" действует до 30 июня 2026 года.
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