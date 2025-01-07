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Илон Маск хочет купить Ливерпуль
О таком желании заявил отец американского бизнесмена
фото из свободных источников
Американский бизнесмен Илон Маск может купить "
"Я не могу это комментировать, потому что они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он его покупает.
Очевидно, что он хотел бы этого, очевидно. Все бы хотели, и в том числе я.
Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле. И нам удалось знать немало из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы привязаны к Ливерпулю", - сказал Эррол Маск.
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