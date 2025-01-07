Илон Маск хочет купить Ливерпуль

Американский бизнесмен Илон Маск может купить " Ливерпуль ". Об этом рассказал отец Илона Эррол Маск.

"Я не могу это комментировать, потому что они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он его покупает.

Очевидно, что он хотел бы этого, очевидно. Все бы хотели, и в том числе я.

Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле. И нам удалось знать немало из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы привязаны к Ливерпулю", - сказал Эррол Маск.