  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Илон Маск хочет купить Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илон Маск хочет купить Ливерпуль

Англия

О таком желании заявил отец американского бизнесмена

Илон Маск хочет купить Ливерпуль

фото из свободных источников

Новина українською

Американский бизнесмен Илон Маск может купить "Ливерпуль". Об этом рассказал отец Илона Эррол Маск.

"Я не могу это комментировать, потому что они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он его покупает.

Очевидно, что он хотел бы этого, очевидно. Все бы хотели, и в том числе я.

Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле. И нам удалось знать немало из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы привязаны к Ливерпулю", - сказал Эррол Маск.

По теме
yellow-arrow
Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды
yellow-arrow
Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram
yellow-arrow
Журналист Sky News: Нет никаких гарантий, что Лопетеги будет руководить Вест Хэмом в Кубке Англии
Ливерпуль Илон Маск
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 19:52
Пізд@бол
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 19:52
Пізд@бол
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
07.01.2025 в 19:41
Дякую, не треба. Вже твіттер купив. Єб"нуте на всю голову. Поламає усю філософію і систему, вибудувану роками
Ответить
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.01.2025 в 19:24
Лучше Барсу, а на оставшуюся в кармане мелочь Динамо Киев и fc Charlotte.))
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 19:53
Шарлотка, твоя барсотушка нікому не потрібна
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости