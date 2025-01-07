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Центральный защитник Ливерпуля поделился эмоциями от возвращения в основную команду. Фото

Англия

Первый матч после травмы

Центральный защитник Ливерпуля поделился эмоциями от возвращения в основную команду. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ливерпуля" поделился эмоциями от возвращения в основную команду.

Ибраима Конате выложил пост в социальной сети Instagram, в котором поделился фотографиями после матча с "Манчестер Юнайтед" и написал описание.

"Хорошо вернуться сюда с парнями. Сосредоточимся на следующем [матче]", - написал Конате.

Французский защитник вернулся на поле впервые после полученной травмы колена в матче Лиги Чемпионов против "Реала" 27 ноября. Из-за этого футболист пропустил 9 матчей "Ливерпуля".

Конате сыграл за "Ливерпуль" 19 матчей. На его счету 2 гола и одна голевая передача. Также у защитника 4 жёлтые карточки в Премьер-Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и одна в Премьер-Лиге.

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Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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