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Центральный защитник Ливерпуля поделился эмоциями от возвращения в основную команду. Фото
Первый матч после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" поделился эмоциями от возвращения в основную команду.
Ибраима Конате выложил пост в социальной сети Instagram, в котором поделился фотографиями после матча с "Манчестер Юнайтед" и написал описание.
"Хорошо вернуться сюда с парнями. Сосредоточимся на следующем [матче]", - написал Конате.
Французский защитник вернулся на поле впервые после полученной травмы колена в матче Лиги Чемпионов против "Реала" 27 ноября. Из-за этого футболист пропустил 9 матчей "Ливерпуля".
Конате сыграл за "Ливерпуль" 19 матчей. На его счету 2 гола и одна голевая передача. Также у защитника 4 жёлтые карточки в Премьер-Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и одна в Премьер-Лиге.
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