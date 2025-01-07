Недавно уволенный тренер может вернуться к работе.

По информации TalkSport, "Вест Хэм" обсудил с бывшим тренером "Милана" Паулой Фонсекой возможность назначения. Источник сообщает, что приоритет для английского клуба – Грэм Поттер.

"Ещё одно имя, которое мне назвали, с которым "Вест Хэм" общался в последние дни, — Паулу Фонсека.

Очевидно, что они изучают альтернативные варианты на случай, если с Грэмом Поттером ничего не выйдет, а Поттер уже был в такой ситуации

Он был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Лестером", попросил больше времени на обдумывание их предложения, и я думаю, что владелец клуба отказался ждать, и тогда Стив Купер получил эту работу", - сообщил журналист Алекс Крук.