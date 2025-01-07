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Недавно уволенный тренер может вернуться к работе
Интересный вариант
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно уволенный тренер может вернуться к работе.
По информации TalkSport, "Вест Хэм" обсудил с бывшим тренером "Милана" Паулой Фонсекой возможность назначения. Источник сообщает, что приоритет для английского клуба – Грэм Поттер.
"Ещё одно имя, которое мне назвали, с которым "Вест Хэм" общался в последние дни, — Паулу Фонсека.
Очевидно, что они изучают альтернативные варианты на случай, если с Грэмом Поттером ничего не выйдет, а Поттер уже был в такой ситуации
Он был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Лестером", попросил больше времени на обдумывание их предложения, и я думаю, что владелец клуба отказался ждать, и тогда Стив Купер получил эту работу", - сообщил журналист Алекс Крук.
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Напомним, что 30 декабря "Милан" расторгнул контракт с Паулу Фонсекой.
В данный момент "Вест Хэм" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает 14-е место.
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