Ливерпуль хочет подписать опорника Бетиса, но не все так просто

"Ливерпуль" обратил свое внимание на опорного полузащитника "Реал Бетиса" Джонни Кардозо.

Однако, путь к подписанию футболиста для "красных" будет непростым. "Тоттенхэм" уже договорился с "Бетисом" о возможности купить игрока за 25 миллионов евро в конце сезона.

"Ливерпулю" придется предложить более выгодные условия, чтобы убедить испанский клуб продать Джонни уже сейчас.

Кардозо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.