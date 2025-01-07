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Ливерпуль хочет подписать опорника Бетиса, но не все так просто

Англия

Но Тоттенхэм уже договорился с испанским клубом

Ливерпуль хочет подписать опорника Бетиса, но не все так просто

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" обратил свое внимание на опорного полузащитника "Реал Бетиса" Джонни Кардозо.

Однако, путь к подписанию футболиста для "красных" будет непростым. "Тоттенхэм" уже договорился с "Бетисом" о возможности купить игрока за 25 миллионов евро в конце сезона.

"Ливерпулю" придется предложить более выгодные условия, чтобы убедить испанский клуб продать Джонни уже сейчас.

Кардозо в текущем сезоне сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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