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Журналист Sky News: Нет никаких гарантий, что Лопетеги будет руководить Вест Хэмом в Кубке Англии

Англия

Всё к этому шло

Журналист Sky News: Нет никаких гарантий, что Лопетеги будет руководить Вест Хэмом в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Sky сообщает, что главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги могут уволить до кубкового матча с "Астон Виллой".

По словам Каве Солкехола, всё более вероятно, что Хуан Лопетеги потеряет работу и руководить командой в матче Кубка Англии будет кто-то другой.

"Все знают, что Хулен Лопетеги в "Вест Хэме" находится на пороховой бочке.

Всё больше и больше похоже на то, что он потеряет работу. Сегодня мне сказали, что нет абсолютно никаких гарантий, что он будет руководить игрой "Вест Хэма" против "Астон Виллы" в Кубке Англии.

Ни для кого не секрет в футболе, что "Вест Хэм" общался с другими кандидатами", - сказал Солкехол.

По информации Sky, "Вест Хэм" вёл переговоры с Грэмом Поттером, Паулу Фонсекой и Кристофором Гальтье.

Читайте такжеС Лопетеги могут вскоре попрощаться? Вест Хэм провел переговоры с бывшим тренером Челси

Сейчас "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Следующий матч лондонский клуб сыграет с "Астон Виллой" в Кубке Англии 10 января.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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