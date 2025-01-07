  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram

Англия

Фанатам Ливерпуля хочется, чтобы остались трое

Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram.

На фотографии, сделанной во время матча против "Манчестер Юнайтед" изображены нападающий Мохамед Салах и защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил Ван Дейк.

Египетский нападающий фото не подписал.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что у троих ключевых игроков "Ливерпуля" Салаха, Ван Дейка и Александера-Арнольда заканчиваются контракты летом 2025 года. Клуб продолжает вести переговоры со всеми тремя игроками.

В этом сезоне Мохамед Салах забил 21 гол и отдал 17 голевых передач за "Ливерпуль" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды
yellow-arrow
Журналист Sky News: Нет никаких гарантий, что Лопетеги будет руководить Вест Хэмом в Кубке Англии
yellow-arrow
Ливерпуль хочет подписать опорника Бетиса, но не все так просто
Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости