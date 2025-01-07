Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram
Фанатам Ливерпуля хочется, чтобы остались трое
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram.
На фотографии, сделанной во время матча против "Манчестер Юнайтед" изображены нападающий Мохамед Салах и защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил Ван Дейк.
Египетский нападающий фото не подписал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что у троих ключевых игроков "Ливерпуля" Салаха, Ван Дейка и Александера-Арнольда заканчиваются контракты летом 2025 года. Клуб продолжает вести переговоры со всеми тремя игроками.
В этом сезоне Мохамед Салах забил 21 гол и отдал 17 голевых передач за "Ливерпуль" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- "Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
- "Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025