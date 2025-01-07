Намекает на продолжение контрактов? Нападающий Ливерпуля выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram

Нападающий "Ливерпуля" выложил совместное фото с двумя игроками в Instagram.

На фотографии, сделанной во время матча против "Манчестер Юнайтед" изображены нападающий Мохамед Салах и защитники Трент Александер-Арнольд и Вирджил Ван Дейк.

Египетский нападающий фото не подписал.

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Напомним, что у троих ключевых игроков "Ливерпуля" Салаха, Ван Дейка и Александера-Арнольда заканчиваются контракты летом 2025 года. Клуб продолжает вести переговоры со всеми тремя игроками.

В этом сезоне Мохамед Салах забил 21 гол и отдал 17 голевых передач за "Ливерпуль" во всех турнирах.