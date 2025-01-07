Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды

Наставник "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал свой разговор с владельцами клуба относительно своего будущего.

"Да, говорили, они знают о части нашей работы. Конечно, они хотят лучших результатов от игр.

Я думаю, что это реальная ситуация. Это все, что я знаю, и я думаю, что они были очень прямыми и откровенными со мной", - сказал специалист.