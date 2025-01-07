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Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Эвертона рассказал о разговоре с руководством команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал свой разговор с владельцами клуба относительно своего будущего.

"Да, говорили, они знают о части нашей работы. Конечно, они хотят лучших результатов от игр.

Я думаю, что это реальная ситуация. Это все, что я знаю, и я думаю, что они были очень прямыми и откровенными со мной", - сказал специалист.

"Эвертон" сейчас занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. У подопечных Дайча 17 очков по итогам 19-ти матчей.

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Источник:
Еverton news
Опубликовал: Екатерина Власова
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