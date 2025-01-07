Фулхэм не спешит отпускать опытного хавбека в Палмейрас

Переговоры по переходу бразильского полузащитника Андреаса Перейры из "Фулхэма" в "Палмейрас" зашли в тупик.

Как пишет Фабрицио Романо, пока что не достигнуто никакого соглашения. "Фулхэм" не спешит отпускать опытного полузащитника. Лондонский клуб рассчитывает сохранить Перейру в своем составе по крайней мере до конца сезона.

Андреас имеет с "Фулхэмом" контракт, который рассчитан до 20 июня 2026 года. Хавбек в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.