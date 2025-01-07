Кубок Лиги. Арсенал – Ньюкасл 0:2. Моменты есть, а реализовывать кто будет?

Сразу стоит отметить, что команды очень серьезно настроились на этот матч и это отразилось в стартовых составах. Никакой ротации, это полуфинал и на этом этапе все начинают включать на полную. Первый матч проходил на "Эмирейтс" и, конечно, команде Александра Зинченко, для которого Артета не нашел места в стартовом составе, нужно было добывать результат, чтобы комфортнее ехать на выезд в Ньюкасл.

Вот только добывать результат не так просто, когда команда Эдди Хау в такой бешеной форме и выиграла 6 матчей подряд накануне. Даже такая статистика соперника не заставила бояться Артету и его команду, они с первых минут владели инициативой и неплохо давили на ворота Мартина Дубравки.

Вот только основная опасность шла именно после стандартов "канониров", то есть уже классическая история, когда из игры мало что получается. После одного углового Тимбер в упор пробивал головой, но круглый полетел выше ворот, затем после очередной подачи началась суматоха в штрафной, впрочем все удары были заблокированы в последний момент. Однако и с игры лондонцы показали себя. Например, была классная контратака после потери мяча на чужой половине поля от "сорок" и четкой передачи от Троссара, который вывел Мартинелли почти на свидание с голкипером, вот только бразилец попал в штангу ворот.

"Ньюкасл" скорее терпел и ждал своего момента. Как ни странно, они ответили как раз стандартом. Длинная передача со своей половины поля от Дубравки и Ботман выиграл воздух, сделав скидку на Джейкоба Мерфи, а тот в попытке пробросить себе под удар по сути вывел на удар Исака, который не промахнулся с нескольких метров. 0:1 и все старания "канониров" перечеркнуты одним точным ударом от шведа.

Во втором тайме картина игры сильно не изменилась. Конечно, "канониры" пытались доминировать и создавать моменты. Особенно полезными были стандарты, но и здесь "сороки" нашли чем удивить. Простая комбинация от Исака и Мерфи и просто невероятная техника от Александера, который нашел на ограниченном пространстве возможность для удара в дальний угол. Рая потащил, но на добивании первым был Гордон, опередивший Тимбера и это уже сенсационные 0:2 на табло.

Подобная пощечина не остановила хозяев поля в их попытках забить. Было ощущение, что они могут и должны это делать, учитывая игровое преимущество. Просто убийственный момент был у Хаверца, когда Троссар прострелил и после рикошета круглый падал идеально под удар немцу с нескольких метров, но в попытке переправить его головой в ворота, Хаверц не попал и плечом отправил мяч мимо ворот.

На 78-й минуте вышел Александр Зинченко для того, чтобы помочь команде в атаке, впрочем креатива украинского футболиста не хватило. Он успел только заработать желтую карточку за фол в центре поля и мало был с мячом за время своего пребывания на поле.

Это выездная победа "сорок" в первом матче и они делают огромный шаг навстречу финалу Кубка Английской Лиги. Ответный матч у них дома и у них уже есть преимущество в два гола. "Арсеналу" придется очень сильно постараться, чтобы хотя бы иметь шанс зацепиться за этот финал. Сегодня их подвела реализация. Она же очень помогла гостям.

Кубок Английской Лиги, полуфинал, первый матч

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Арсенал" — "Ньюкасл" 0:2

Голы: Исак (37), Гордон (51)

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Зинченко, 78) — Эдегор, Партей (Жоржиньо, 59), Райс — Троссар (Жезус, 59), Хаверц, Мартинелли

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Ботман, Берн, Холл — Уиллок (Лонгстафф, 65), Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Келли, 65), Исак (Барнс, 65), Гордон

Предупреждения: Зинченко (80) — Жоэлинтон (43), Гордон (55), Ливраменто (90+5)