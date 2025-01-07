Известны оценки Зинченко за матч против Ньюкасла в Кубке Лиги

Сегодня, 7 января, состоялся первый матч полуфинала Кубка Лиги, где между собой сыграли "Арсенал" и "Ньюкасл".

Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте поединка.

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После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.0 и 6.0 соответственно.

Александр за это время отдал 100% точных передач, сделал 16 касаний мяча и преуспел в двух удачных обводках из трех. Также заработал желтую за подкат.