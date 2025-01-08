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Игрок МЮ недоволен первоначальным предложением нового контракта от своего клуба
К тому же им интересуется другой представитель АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кобби Мейну, Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд и Андре Онана были единственными игроками, которых "МЮ" не планировал продавать летом, но каждый из них испытал трудности в этом сезоне. Полузащитник Мейну провел восемь недель на скамейке запасных из-за травмы подколенного сухожилия в октябре и ноябре после изнурительного начала кампании. Он вышел в старте лишь в пяти матчах под руководством главного тренера Рубена Аморима.
По информации Manchester Evening News, 19-летний центральный полузащитник недоволен начальными условиями нового контракта, предложенными "Манчестер Юнайтед", на фоне внезапной неопределенности относительно его будущего. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года, и клуб имеет возможность продлить его еще на один год, но футболиста также тесно связывают с "Челси". Руководство "манкунианцев" не хочет потерять англичанина, поэтому они будут пытаться сохранить его в команде.
Отметим, что в этом сезоне Кобби Мейну провел 17 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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