  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок МЮ недоволен первоначальным предложением нового контракта от своего клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок МЮ недоволен первоначальным предложением нового контракта от своего клуба

Англия

К тому же им интересуется другой представитель АПЛ

Игрок МЮ недоволен первоначальным предложением нового контракта от своего клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кобби Мейну, Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд и Андре Онана были единственными игроками, которых "МЮ" не планировал продавать летом, но каждый из них испытал трудности в этом сезоне. Полузащитник Мейну провел восемь недель на скамейке запасных из-за травмы подколенного сухожилия в октябре и ноябре после изнурительного начала кампании. Он вышел в старте лишь в пяти матчах под руководством главного тренера Рубена Аморима.

По информации Manchester Evening News, 19-летний центральный полузащитник недоволен начальными условиями нового контракта, предложенными "Манчестер Юнайтед", на фоне внезапной неопределенности относительно его будущего. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года, и клуб имеет возможность продлить его еще на один год, но футболиста также тесно связывают с "Челси". Руководство "манкунианцев" не хочет потерять англичанина, поэтому они будут пытаться сохранить его в команде.

Отметим, что в этом сезоне Кобби Мейну провел 17 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Во всем виноват мяч? Артета неоднозначно высказался после проигрыша своей команды в Кубке лиги
yellow-arrow
Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
yellow-arrow
Аутсайдер Премьер-лиги готов продать зимой основного защитника по заниженной цене
Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости