Летний новичок Челси может покинуть команду в январе

Лондонский "Челси" определился с будущим своего летнего новичка в клубе, который был подписан за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "синих" согласится продать Кирнана Дьюсбери-Холла в случае, если им поступит соответствующее предложение в зимнее трансферное окно, которое заинтересует футболиста. Еще в декабре было согласовано такое решение с игроком о его доступности на рынке.

Недавно появлялась информация о том, что "Вест Хэм" заинтересован в подписании 26-летнего полузащитника.

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Добавим, что в текущем сезоне англичанин отыграл 15 поединков в составе "Челси", отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.