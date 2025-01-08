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Артета прокомментировал болезненное домашнее поражение от Ньюкасла в первом полуфинале Кубка лиги

Англия

Через месяц его команду ждёт ответный матч

Артета прокомментировал болезненное домашнее поражение от Ньюкасла в первом полуфинале Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями после первого полуфинального матча Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (0:2).

"Реальность такова, что "Ньюкасл" очень эффективно использовал те моменты, которые они имели, а мы — нет. Исак забил, воспользовавшись двумя моментами, которые они имели. Вот что случается, когда в вашей команде есть настоящее качество на острие атаки. Это то, что создает разницу. На таком уровне нужно быть намного внимательным".

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"Я верю, что мы можем выиграть это двухматчевое противостояние. Мы должны одержать победу на выезде. Надеюсь, что мы будем иметь большую вариативность в следующей игре, когда вернутся некоторые ключевые игроки. Впереди у нас очень много важных матчей, поэтому нам нужна свежесть".

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Напомним, что ответный матч в Кубке английской лиги между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" состоится 5-го февраля на "Сент-Джеймс Парк".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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