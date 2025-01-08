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Артета прокомментировал болезненное домашнее поражение от Ньюкасла в первом полуфинале Кубка лиги
Через месяц его команду ждёт ответный матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями после первого полуфинального матча Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (0:2).
"Реальность такова, что "Ньюкасл" очень эффективно использовал те моменты, которые они имели, а мы — нет. Исак забил, воспользовавшись двумя моментами, которые они имели. Вот что случается, когда в вашей команде есть настоящее качество на острие атаки. Это то, что создает разницу. На таком уровне нужно быть намного внимательным".
"Я верю, что мы можем выиграть это двухматчевое противостояние. Мы должны одержать победу на выезде. Надеюсь, что мы будем иметь большую вариативность в следующей игре, когда вернутся некоторые ключевые игроки. Впереди у нас очень много важных матчей, поэтому нам нужна свежесть".
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Напомним, что ответный матч в Кубке английской лиги между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" состоится 5-го февраля на "Сент-Джеймс Парк".
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