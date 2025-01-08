Команда Артеты с треском провалилась на своем поле. Арсенал - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ньюкаслом" победу праздновали гости.

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Основной состав "канониров" проиграл на своем поле в первой игре двухматчевого противостояния с "сороками". Счет в матче открыл Александер Исак еще в первом тайме, воспользовавшись прекрасной возможностью в штрафной площадке соперников. Второй гол забил Энтони Гордон в начале второй половины встречи.

Александр Зинченко вышел на футбольное поле в конце матча, заменив на 78-й минуте Майлза Льюиса-Скелли.

Кубок Английской Лиги, полуфинал, первый матч

"Арсенал" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Исак (37), Гордон (51)

Видеообзор матча: