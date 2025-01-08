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Команда Артеты с треском провалилась на своем поле. Арсенал - Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов
Команда Зинченко попытается взять реванш во втором полуфинальном матче Кубка лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ньюкаслом" победу праздновали гости.
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Основной состав "канониров" проиграл на своем поле в первой игре двухматчевого противостояния с "сороками". Счет в матче открыл Александер Исак еще в первом тайме, воспользовавшись прекрасной возможностью в штрафной площадке соперников. Второй гол забил Энтони Гордон в начале второй половины встречи.
Александр Зинченко вышел на футбольное поле в конце матча, заменив на 78-й минуте Майлза Льюиса-Скелли.
Кубок Английской Лиги, полуфинал, первый матч
Голы: Исак (37), Гордон (51)
Видеообзор матча:
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