Аутсайдер Премьер-лиги готов продать зимой основного защитника по заниженной цене

У Кайла Уокера-Питерса заканчивается контракт на стадионе "Сент-Мэрис" в июне после того, как он присоединился к команде на правах аренды пять лет назад. 27-летний игрок не намерен продлевать соглашение с "Саутгемптоном", а для клуба это окно является последним шансом заработать на продаже защитника, который привлечет к себе внимание до 3 февраля, то есть до дедлайна.

По информации Football Insider, "святые" готовы снизить цену на Кайла Уокера-Питерса. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" - одни из тех, кто ранее интересовался защитником, а "Лестер" также недавно связывали с потенциальной покупкой. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Кайл Уокер-Питерс провел 18 матчей, где отметился 2 голами.