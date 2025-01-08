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Аутсайдер Премьер-лиги готов продать зимой основного защитника по заниженной цене
Некоторые клубы заинтересованы в услугах этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Кайла Уокера-Питерса заканчивается контракт на стадионе "Сент-Мэрис" в июне после того, как он присоединился к команде на правах аренды пять лет назад. 27-летний игрок не намерен продлевать соглашение с "Саутгемптоном", а для клуба это окно является последним шансом заработать на продаже защитника, который привлечет к себе внимание до 3 февраля, то есть до дедлайна.
По информации Football Insider, "святые" готовы снизить цену на Кайла Уокера-Питерса. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" - одни из тех, кто ранее интересовался защитником, а "Лестер" также недавно связывали с потенциальной покупкой. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
Отметим, что в этом сезоне Кайл Уокер-Питерс провел 18 матчей, где отметился 2 голами.
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