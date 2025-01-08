Во всем виноват мяч? Артета неоднозначно высказался после проигрыша своей команды в Кубке лиги

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета неоднозначно высказался после проигрыша своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (0:2), обратив внимание на качество мяча.

"Есть ли какие-то проблемы с мячом? Нет, он просто отличается от того мяча, которым мы играем в Премьер-лиге, он летит иначе, сцепление также совсем другое, поэтому к этому нужно приспосабливаться".

Mikel Arteta on the Carabao Cup ball: "It's very different to the Premier League ball. It flies different, when you touch it the grip is very different" pic.twitter.com/rmOXvQZ4mm — BeanymanSports (@BeanymanSports) January 7, 2025

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Добавим, что ответный матч в Кубке лиги между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" запланирован на 5-е февраля этого года. Эта встреча состоится на стадионе "Сент-Джеймс Парк".