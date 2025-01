Во всем виноват мяч? Артета неоднозначно высказался после проигрыша своей команды в Кубке лиги

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета неоднозначно высказался после проигрыша своей команды в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (0:2), обратив внимание на качество мяча.

Mikel Arteta on the Carabao Cup ball: "It's very different to the Premier League ball. It flies different, when you touch it the grip is very different" pic.twitter.com/rmOXvQZ4mm