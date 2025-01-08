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Защитник Арсенала считает, что им по силам выйти в финал Кубка лиги

Англия

Несмотря на поражение в первой игре от Ньюкасла

Защитник Арсенала считает, что им по силам выйти в финал Кубка лиги

Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com

Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Юрриен Тимбер разочарован результатом матча против "Ньюкасла" (0:2) в Кубке английской лиги, однако не теряет уверенность в том, что им удастся выйти в финал этого турнира.

"Это еще не конец, нас ждет второй полуфинальный матч, в котором все и решится. У нас впереди очень много игр в других турнирах, поэтому мы должны сделать правильные выводы по итогам этого матча. Мы не должны опускать голову".

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"Нам не повезло сегодня. Мы создали много моментов, но нам не удалось их реализовать. Трудно восстановиться после домашнего поражения, но мы отдадим все свои силы в следующей игре", — добавил Тимбер.

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Свой следующий матч "канониры" сыграют уже в Кубке Англии. Игра 1/32 финала против "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс" состоится в воскресенье, 12-го января. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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