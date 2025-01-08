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Защитник Арсенала считает, что им по силам выйти в финал Кубка лиги
Несмотря на поражение в первой игре от Ньюкасла
Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com
Защитник лондонского "Арсенала" Юрриен Тимбер разочарован результатом матча против "Ньюкасла" (0:2) в Кубке английской лиги, однако не теряет уверенность в том, что им удастся выйти в финал этого турнира.
"Это еще не конец, нас ждет второй полуфинальный матч, в котором все и решится. У нас впереди очень много игр в других турнирах, поэтому мы должны сделать правильные выводы по итогам этого матча. Мы не должны опускать голову".
"Нам не повезло сегодня. Мы создали много моментов, но нам не удалось их реализовать. Трудно восстановиться после домашнего поражения, но мы отдадим все свои силы в следующей игре", — добавил Тимбер.
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Свой следующий матч "канониры" сыграют уже в Кубке Англии. Игра 1/32 финала против "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс" состоится в воскресенье, 12-го января. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
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