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Готовятся уволить своего тренера? Пресс-конференция наставника лондонского клуба была перенесена

Англия

Команда под его руководством должна готовиться к следующему матчу

Готовятся уволить своего тренера? Пресс-конференция наставника лондонского клуба была перенесена

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ожидается, что лондонский "Вест Хэм" собирается уволить Хулена Лопетеги с должности главного тренера клуба.

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщает, что руководство "Вест Хэма" отложило начало пресс-конференции Хулена Лопетеги перед игрой с "Астон Виллой" в Кубке Англии.

Сейчас в клубе царит неопределенность относительно будущего 58-летнего испанского специалиста в команде. Однако они, согласно плану, должны продолжить подготовку к следующему матчу под его руководством.

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Добавим, что "Вест Хэм" сейчас занимает 14-е место в АПЛ, набрав лишь 23 очка после 20 матчей в чемпионате.

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Хулен Лопетеги Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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