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Готовятся уволить своего тренера? Пресс-конференция наставника лондонского клуба была перенесена
Команда под его руководством должна готовиться к следующему матчу
Getty Images / Global Images Ukraine
Ожидается, что лондонский "Вест Хэм" собирается уволить Хулена Лопетеги с должности главного тренера клуба.
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщает, что руководство "Вест Хэма" отложило начало пресс-конференции Хулена Лопетеги перед игрой с "Астон Виллой" в Кубке Англии.
Сейчас в клубе царит неопределенность относительно будущего 58-летнего испанского специалиста в команде. Однако они, согласно плану, должны продолжить подготовку к следующему матчу под его руководством.
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Добавим, что "Вест Хэм" сейчас занимает 14-е место в АПЛ, набрав лишь 23 очка после 20 матчей в чемпионате.
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