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Легендарный экс-игрок Арсенала может стать спортивным директором лондонского клуба
В команде серьезно рассматривают его кандидатуру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший легендарный футболист "Арсенала" может стать спортивным директором лондонского клуба.
Как сообщает издание The Guardian, 44-летний Томаш Росицки сейчас является главным кандидатом на должность спортивного директора в "Арсенале". Известно, что с 2018 года он работает на аналогичной руководящей должности в пражской "Спарте", а за время своей игровой карьеры он провел 10 лет в "Арсенале".
Разговоры между представителями английского топ-клуба и Томашем Росицки продолжаются. Считается, что он готов к новому вызову. Однако, руководство "Арсенала" не спешит с окончательным решением.
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Ранее появлялась информация о том, что "Арсенал" рассматривает Луиша Кампуша, спортдира "ПСЖ" на эту должность, поскольку его контракт с парижанами завершается летом этого года.
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