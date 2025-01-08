Тоттенхэм заинтересован в приобретении полузащитника Палмейраса

Интерес к Ричарду Риосу стремительно растет, особенно после его выдающегося выступления на Копа Америка 2024, где он стал одним из ключевых игроков сборной Колумбии, которая дошла до финала. Полузащитник продолжил развиваться в "Палмейрасе" и его игра не осталась незамеченной.

По информации Fichajes, "Тоттенхэм" нацелился на 24-летнего игрока "зелено-белых". "Шпоры" сделали первое предложение по приобретению полузащитника, однако бразильский клуб отклонил его, оставив будущее колумбийца в зимнее трансферное окно под вопросом. Кроме лондонцев, в услугах этого игрока также заинтересован "МЮ", хотя они еще не делали никаких попыток подписать его. Также ситуация в полузащите "Тоттенхэма" может усложнить сделку, поскольку менеджер Анге Постекоглу имеет ряд игроков на этой позиции, среди которых Ив Биссума, Родриго Бентанкур и Папе Сарр.

Отметим, что в прошлом году Ричард Риос провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 5 ассистами.