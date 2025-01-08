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"Мы сделали только половину работы". Эдди Гау отреагировал на победу его команды над Арсеналом в Кубке лиги
Английский тренер остается сосредоточенным на следующих матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу своей команды над "Арсеналом" (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
"Впереди важная игра, и мы сделали лишь половину работы. Это большая победа для нас, надеюсь, что это поможет нам в будущем. Мы должны стараться побеждать на любом поле и выходить на любую игру, чувствуя, что мы способны добыть максимальный результат".
"Александер Исак сыграл великолепно в первом тайме, он в отличной физической форме. Он выглядел свободным в этом поединке, я был в восторге от того, что он продемонстрировал сегодня", — добавил Хау.
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Отметим, что "Ньюкасл" под руководством Эдди Хау сейчас находится в невероятной форме, одержав в последних матчах семь побед подряд во всех турнирах.
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