"Мы сделали только половину работы". Эдди Гау отреагировал на победу его команды над Арсеналом в Кубке лиги

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу своей команды над "Арсеналом" (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

"Впереди важная игра, и мы сделали лишь половину работы. Это большая победа для нас, надеюсь, что это поможет нам в будущем. Мы должны стараться побеждать на любом поле и выходить на любую игру, чувствуя, что мы способны добыть максимальный результат".

"Александер Исак сыграл великолепно в первом тайме, он в отличной физической форме. Он выглядел свободным в этом поединке, я был в восторге от того, что он продемонстрировал сегодня", — добавил Хау.