Два представителя АПЛ хотят подписать атакующего игрока ПСЖ

С момента своего прихода в "ПСЖ" в 2023 году Ли Кан Ин продемонстрировал свою универсальность на поле, особенно отличившись в последней трети поля. Хотя он не был постоянным игроком парижского клуба, его влияние было впечатляющим. Несмотря на свой молодой возраст, 23-летний футболист доказал свои качества в "ПСЖ", что привело к конкуренции на трансферном рынке.

Как сообщает Fichajes, "МЮ" и "Ньюкасл" проявляют интерес к атакующему полузащитнику парижан. Французский клуб готов к переговорам, но требует за него около 40 млн евро. В то время как "МЮ" рассматривает южнокорейца как вариант усиления своей полузащиты, особенно в условиях неопределенности вокруг Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо, "Ньюкасл" может рассматривать его как потенциальную замену Мигелю Альмирону, который может покинуть клуб. Обе стороны сделали предварительные запросы, но пока не ясно, будут ли они готовы заплатить "ПСЖ" 40 миллионов.

Отметим, что в этом сезоне Ли Кан Ин провел 24 матча, где отметился 6 голами и 2 ассистами.