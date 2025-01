Звездный форвард Ньюкасла забил свой юбилейный гол за клуб в матче против Арсенала

Звездный форвард "Ньюкасла" забил свой юбилейный гол за английский клуб в первом полуфинальном матче против лондонского "Арсенала" (0:2) в Кубке лиги.

Александер Исак забил 50 голов за "Ньюкасл" во всех турнирах с момента своего дебюта в составе "сорок" в августе 2022 года. Лишь Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (105) и Мохамед Салах, играющий за "Ливерпуль", (73) забили больше голов среди игроков АПЛ во всех турнирах за это время.

