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Звездный форвард Ньюкасла забил свой юбилейный гол за клуб в матче против Арсенала

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Звездный форвард Ньюкасла забил свой юбилейный гол за клуб в матче против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Звездный форвард "Ньюкасла" забил свой юбилейный гол за английский клуб в первом полуфинальном матче против лондонского "Арсенала" (0:2) в Кубке лиги.

Александер Исак забил 50 голов за "Ньюкасл" во всех турнирах с момента своего дебюта в составе "сорок" в августе 2022 года. Лишь Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (105) и Мохамед Салах, играющий за "Ливерпуль", (73) забили больше голов среди игроков АПЛ во всех турнирах за это время.

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В текущем сезоне на счету Александера Исака уже 15 голов и 4 асиста во всех турнирах за "Ньюкасл".

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Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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