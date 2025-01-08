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Звездный форвард Ньюкасла забил свой юбилейный гол за клуб в матче против Арсенала
Один из лучших нападающих на данный момент
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный форвард "Ньюкасла" забил свой юбилейный гол за английский клуб в первом полуфинальном матче против лондонского "Арсенала" (0:2) в Кубке лиги.
Александер Исак забил 50 голов за "Ньюкасл" во всех турнирах с момента своего дебюта в составе "сорок" в августе 2022 года. Лишь Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (105) и Мохамед Салах, играющий за "Ливерпуль", (73) забили больше голов среди игроков АПЛ во всех турнирах за это время.
50 - Alexander Isak has scored 50 goals for Newcastle United in all competitions, while since his debut in August 2022, only Erling Haaland (105) and Mohamed Salah (73) have scored more goals in all competitions among Premier League players. Great. pic.twitter.com/9HYRmCYFoF— OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2025
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В текущем сезоне на счету Александера Исака уже 15 голов и 4 асиста во всех турнирах за "Ньюкасл".
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