Ноттингем Форест близок к продлению контракта с лидером команды

"Ноттингем" стал настоящей сенсацией нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. "Лесники" находятся на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата "Ливерпуля" лишь на 6 очков, который имеет игру в запасе. Одним из главных творцов такого успеха является Крис Вуд, который своими голами неоднократно приносил три очка команде. Руководство "лесников" не остались в долгу перед 33-летним нападающим.

Как сообщает Football Insider, "Ноттингем" близок к продлению контракта с новозеландским форвардом. Его действующее соглашение завершается в конце кампании, но ожидается, что их сотрудничество продолжится, поскольку обе стороны заинтересованы в построении проекта, который сложился под руководством Нуну Эшпириту Санту.

Отметим, что в этом сезоне Крис Вуд провел 20 матчей, где отметился 12 голами и одним ассистом.