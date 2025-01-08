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Талантливый хавбек Челси в ближайшее время может присоединиться к Наполи
Клубы близки к согласованию трансфера
Getty Images / Global Images Ukraine
Талантливый хавбек лондонского "Челси в ближайшее время может присоединиться к Наполи".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 21-летний Чезаре Казадеи близок к тому, чтобы стать игроком "Наполи" на полноценной основе. Итальянский топ-клуб подготовил официальное предложение "синим" о трансфере.
Руководство "Челси" хочет добавить в соглашение о его переходе пункт о проценте от потенциальной перепродажи футболиста. Сообщается, что полузащитник согласовал условия личного контракта с "партенопейцами" до 2029 года.
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Ранее появлялась информация о том, что Чезаре Казадеи согласился присоединиться к "Торино".
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