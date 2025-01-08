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Вест Хэм планирует вскоре объявить о назначении нового тренера

Англия

Все может измениться до следующего матча

Вест Хэм планирует вскоре объявить о назначении нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Вест Хэм" планирует уже вскоре объявить о назначении нового главного тренера команды.

Фабрицио Романо сообщил, что руководство "молотобойцев" провело переговоры с окружением Грэма Поттера, бывшим наставником "Челси". Стороны обсудили детали его личного контракта. В клубе очень оптимистично настроены относительно назначения 49-летнего англичанина на роль менеджера клуба.

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Несмотря на это, Хулен Лопетеги все еще остается действующим тренером "Вест Хэма", испанец провел сегодняшнюю утреннюю тренировку команды. Однако его пресс-конференция перед игрой с "Астон Виллой" в Кубке Англии была отложена, что, скорее всего, было связано с затянутым процессом переговоров.

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Напомним, что Грэм Поттер остается без клуба, начиная с апреля 2023 года, когда он был уволен с поста главного тренера "Челси". Английский специалист пробыл на этой должности семь месяцев.

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Хулен Лопетеги Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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