Вратарь Ньюкасла согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии

Вратарь "Ньюкасла" согласился переехать в Саудовскую Аравию, но он все еще ждет разрешение на переход от клуба.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, 35-летний Мартин Дубравка близок к переходу в "Аль-Шабаб". Опытный голкипер уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта. Отмечается, что между клубами до сих пор нет договоренности, а "Ньюкасл" хочет убедить словацкого вратаря остаться в команде, поскольку главный тренер "сорок" Эдди Гау высоко оценивает его качества.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Мартин Дубравка провел 6 сухих матчей в 8 поединках за клуб во всех турнирах после того, как основной вратарь "Ньюкасл" Ник Поуп выбыл из-за травмы колена.