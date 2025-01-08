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Вратарь Ньюкасла согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии
В последних матчах он был ключевой фигурой своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Ньюкасла" согласился переехать в Саудовскую Аравию, но он все еще ждет разрешение на переход от клуба.
Как сообщил журналист Бен Джейкобс, 35-летний Мартин Дубравка близок к переходу в "Аль-Шабаб". Опытный голкипер уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта. Отмечается, что между клубами до сих пор нет договоренности, а "Ньюкасл" хочет убедить словацкого вратаря остаться в команде, поскольку главный тренер "сорок" Эдди Гау высоко оценивает его качества.
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В этом сезоне Мартин Дубравка провел 6 сухих матчей в 8 поединках за клуб во всех турнирах после того, как основной вратарь "Ньюкасл" Ник Поуп выбыл из-за травмы колена.
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