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Вратарь Ньюкасла согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии

Англия

В последних матчах он был ключевой фигурой своей команды

Вратарь Ньюкасла согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Ньюкасла" согласился переехать в Саудовскую Аравию, но он все еще ждет разрешение на переход от клуба.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, 35-летний Мартин Дубравка близок к переходу в "Аль-Шабаб". Опытный голкипер уже согласовал с саудовским клубом условия личного контракта. Отмечается, что между клубами до сих пор нет договоренности, а "Ньюкасл" хочет убедить словацкого вратаря остаться в команде, поскольку главный тренер "сорок" Эдди Гау высоко оценивает его качества.

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В этом сезоне Мартин Дубравка провел 6 сухих матчей в 8 поединках за клуб во всех турнирах после того, как основной вратарь "Ньюкасл" Ник Поуп выбыл из-за травмы колена.

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Ньюкасл Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Мартин Дубравка
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Источник:
Ben Jacbos
Опубликовал: Андрей Журба
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