Команда Зинченко возобновила интерес к вингеру Брентфорда

Миккель Дамсгор является одним из самых талантливых игроков своей команды. Он отличается своей способностью создавать голевые моменты, видением последней трети поля и умением изменить ситуацию в решающие моменты. Эти качества не прошли мимо топ-клуба Премьер-лиги, который давно следит за развитием датчанина.

Как сообщает Fichajes, "Арсенал" возобновил интерес к 24-летнему игроку "Брентфорда". "Пчелы" хоть и высоко ценят влияние вингера на команду, они не исключают его продажи, если поступит предложение в размере около 40 млн евро. Возможность перехода в "Арсенал" означает большой скачок в карьере датчанина, который стремится закрепиться в команде с амбициями как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. Переговоры могут активизироваться в ближайшие дни, поскольку "канониры" настроены не допустить того, чтобы игрок ускользнул из рук на этом рынке.

Отметим, что в этом сезоне Миккель Дамсгор провел 24 матча, где отметился 3 голами и 7 ассистами.