  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда Зинченко возобновила интерес к вингеру Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Зинченко возобновила интерес к вингеру Брентфорда

Англия

Пчелы установили ценник на этого игрока

Команда Зинченко возобновила интерес к вингеру Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миккель Дамсгор является одним из самых талантливых игроков своей команды. Он отличается своей способностью создавать голевые моменты, видением последней трети поля и умением изменить ситуацию в решающие моменты. Эти качества не прошли мимо топ-клуба Премьер-лиги, который давно следит за развитием датчанина.

Как сообщает Fichajes, "Арсенал" возобновил интерес к 24-летнему игроку "Брентфорда". "Пчелы" хоть и высоко ценят влияние вингера на команду, они не исключают его продажи, если поступит предложение в размере около 40 млн евро. Возможность перехода в "Арсенал" означает большой скачок в карьере датчанина, который стремится закрепиться в команде с амбициями как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. Переговоры могут активизироваться в ближайшие дни, поскольку "канониры" настроены не допустить того, чтобы игрок ускользнул из рук на этом рынке.

Отметим, что в этом сезоне Миккель Дамсгор провел 24 матча, где отметился 3 голами и 7 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
yellow-arrow
Вратарь Ньюкасла согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии
yellow-arrow
Клуб Ла Лиги хочет арендовать игрока Астон Виллы
Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Миккель Дамсгаард
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости