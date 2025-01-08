Тоттенхэм - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги

Во втором полуфинале Кубка английской лиги между собой сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Первый матч состоится на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где не так давно эти команды уже встречались между собой в рамках АПЛ, выдав бешеную игру, которая закончилась со счетом 6:3 в пользу мерсисайдцев.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч

8 января. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

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