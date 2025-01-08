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Тоттенхэм - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
Тоттенхэм - Ливерпуль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.01.25 ⋊ Кубок английской лиги на UA-Футбол
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Во втором полуфинале Кубка английской лиги между собой сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Первый матч состоится на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где не так давно эти команды уже встречались между собой в рамках АПЛ, выдав бешеную игру, которая закончилась со счетом 6:3 в пользу мерсисайдцев.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч
8 января. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)
Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на футбольном поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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