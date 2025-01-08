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Вингер Манчестер Юнайтед отклонил предложение от Олимпиакоса

Англия

Об этом сообщает Sport Witness

Вингер Манчестер Юнайтед отклонил предложение от Олимпиакоса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Олимпиакос" хотел бы подписать контракт с правым вингером Антони из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Как пишет Sport Witness, игрок отклонил предложение от греческой команды, поскольку условия договора не оправдали его ожидания.

Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из "Аякса". Вингер за это время провел 94 игры в составе "МЮ", отметившись 12 голами и 5 ассистами.

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Манчестер Юнайтед Олимпиакос Антони
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Источник:
Sport Witness
Опубликовал: Екатерина Власова
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