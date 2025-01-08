Вингер Манчестер Юнайтед отклонил предложение от Олимпиакоса

"Олимпиакос" хотел бы подписать контракт с правым вингером Антони из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Как пишет Sport Witness, игрок отклонил предложение от греческой команды, поскольку условия договора не оправдали его ожидания.

Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из "Аякса". Вингер за это время провел 94 игры в составе "МЮ", отметившись 12 голами и 5 ассистами.