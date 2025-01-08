Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Манчестер Юнайтед отклонил предложение от Олимпиакоса
Об этом сообщает Sport Witness
Getty Images/Global Images Ukraine
"Олимпиакос" хотел
Как пишет Sport Witness, игрок отклонил предложение от греческой команды, поскольку условия договора не оправдали его ожидания.
Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из "Аякса". Вингер за это время провел 94 игры в составе "МЮ", отметившись 12 голами и 5 ассистами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport Witness
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Тренерский штаб Металлиста 1925 усилится еще одним иностранцем
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Салах установил очередной рекорд, опередив бывшего игрока Ливерпуля
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000