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В ожидании экс-тренера Челси. Вест Хэм уволил Хулена Лопетеги
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Вест Хэм" попрощался с главным тренером Хуленом Лопетеги.
Клуб сообщил, что вместе с Лопетеги уйдёт его тренерский штаб. Сейчас клуб занимается назначением замены.
"Вест Хэм" объясняет увольнение тем, что первая половина сезона 2024/25 не соответствовала амбициям клуба.
"Совет директоров хотел бы поблагодарить Хулена и его сотрудников за усердную работу во время их пребывания в "Хаммерс" и пожелать им успехов в будущем", - написали в клубе.
По некоторой информации, фаворит на должность тренера – Грэм Поттер.
Хулен Лопетеги стал тренером "Вест Хэма" 1 июля 2024 года. За это время он провёл 22 матча с клубом во всех турнирах, в которых одержал 7 побед и 5 ничьих.
Сейчас "Вест Хэм" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает 14 место с 23-мя очками.
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