В ожидании экс-тренера Челси. Вест Хэм уволил Хулена Лопетеги

Английский "Вест Хэм" попрощался с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Клуб сообщил, что вместе с Лопетеги уйдёт его тренерский штаб. Сейчас клуб занимается назначением замены.

"Вест Хэм" объясняет увольнение тем, что первая половина сезона 2024/25 не соответствовала амбициям клуба.

"Совет директоров хотел бы поблагодарить Хулена и его сотрудников за усердную работу во время их пребывания в "Хаммерс" и пожелать им успехов в будущем", - написали в клубе.

По некоторой информации, фаворит на должность тренера – Грэм Поттер.

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Хулен Лопетеги стал тренером "Вест Хэма" 1 июля 2024 года. За это время он провёл 22 матча с клубом во всех турнирах, в которых одержал 7 побед и 5 ничьих.

Сейчас "Вест Хэм" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги занимает 14 место с 23-мя очками.