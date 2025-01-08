Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм уволил Хулена Лопетеги
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Вест Хэм" попрощался с главным тренером Хуленом Лопетеги.
Об этом клуб сообщил на официальном сайте
West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.— West Ham United (@WestHam) January 8, 2025
Информация дополняется
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Тренерский штаб Металлиста 1925 усилится еще одним иностранцем
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000