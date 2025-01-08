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Вест Хэм уволил Хулена Лопетеги

Англия
Обновлено

Официально

Вест Хэм уволил Хулена Лопетеги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Вест Хэм" попрощался с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Об этом клуб сообщил на официальном сайте

Информация дополняется

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Источник:
West Ham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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