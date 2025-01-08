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Галатасарай проявляет интерес к игроку Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Гюндоган может перейти в турецкий гранд

Галатасарай проявляет интерес к игроку Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может снова сменить клуб.

По данным ESPN, турецкий "Галатасарай" проявил серьезный интерес к 34-летнему футболисту. Хотя переход может состояться уже в январское трансферное окно, более вероятным является сценарий, при котором Гюндоган переберется в Стамбул летом.

Добавим, что Илкай летом 2024 года покинул "Барселону" и присоединился к "Манчестер Сити" как свободный агент.

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Илкай Гюндоган Галатасарай (Стамбул) Манчестер Сити
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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