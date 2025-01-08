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Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты
Здоровья
Getty Images / Global Images Ukraine
Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты.
"Борнмут" сообщил, что Энес Унал порвал кресты на правой ноге в результате столкновения во время тренировки. У нападающего сборной Турции была подобная травма в сезоне 2023/24. Тогда он не играл 7 месяцев.
Клуб сообщил, что футболисту предстоит операция и клуб его поддержит в процессе восстановления.
"Борнмут" выложил видео с нарезками действий Унала и пожелал скорейшего выздоровления.
We're all with you, Enes ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 8, 2025
Wishing you the best with your recovery ❤️???? pic.twitter.com/hkwGvHZrGD
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В этом сезоне Энес Унал играл за английский клуб в 17-ти матчах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.
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