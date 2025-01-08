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Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты

Англия
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Здоровья

Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты.

"Борнмут" сообщил, что Энес Унал порвал кресты на правой ноге в результате столкновения во время тренировки. У нападающего сборной Турции была подобная травма в сезоне 2023/24. Тогда он не играл 7 месяцев.

Клуб сообщил, что футболисту предстоит операция и клуб его поддержит в процессе восстановления.

"Борнмут" выложил видео с нарезками действий Унала и пожелал скорейшего выздоровления.

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В этом сезоне Энес Унал играл за английский клуб в 17-ти матчах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

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Борнмут Энес Унал
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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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