Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты.

"Борнмут" сообщил, что Энес Унал порвал кресты на правой ноге в результате столкновения во время тренировки. У нападающего сборной Турции была подобная травма в сезоне 2023/24. Тогда он не играл 7 месяцев.

Клуб сообщил, что футболисту предстоит операция и клуб его поддержит в процессе восстановления.

"Борнмут" выложил видео с нарезками действий Унала и пожелал скорейшего выздоровления.

We're all with you, Enes ????



Wishing you the best with your recovery ❤️???? pic.twitter.com/hkwGvHZrGD — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 8, 2025

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В этом сезоне Энес Унал играл за английский клуб в 17-ти матчах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.