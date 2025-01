Одноклубник Забарного во второй раз в карьере порвал кресты.

"Борнмут" сообщил, что Энес Унал порвал кресты на правой ноге в результате столкновения во время тренировки. У нападающего сборной Турции была подобная травма в сезоне 2023/24. Тогда он не играл 7 месяцев.

Клуб сообщил, что футболисту предстоит операция и клуб его поддержит в процессе восстановления.

"Борнмут" выложил видео с нарезками действий Унала и пожелал скорейшего выздоровления.

We're all with you, Enes ????



Wishing you the best with your recovery ❤️???? pic.twitter.com/hkwGvHZrGD