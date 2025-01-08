Футболиста АПЛ обвиняют в трех изнасилованиях

Одного из игроков Английской Премьер-лиги обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации издания, футболист, которому более 30 лет, продолжает выступать за свой клуб и даже является одним из ключевых игроков команды. Его заработная плата составляет сотни тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, выступает за свою национальную сборную.

Полиция Лондона уже собрала достаточно доказательств и передала дело в Королевскую прокуратуру. Еще в июле 2022 года появилась информация о задержании футболиста после заявления одной из потерпевших. Тогда же ему было предъявлено подозрение в двух других изнасилованиях, однако клуб не отстранил его от тренировок и матчей, а правоохранительные органы решили не принимать дальнейших мер.

Ситуация резко изменилась 7 ноября 2024 года, когда футболиста вызвали на допрос.