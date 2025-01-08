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Футболиста АПЛ обвиняют в трех изнасилованиях
Дело расследуется
Фото: premierleague.com
Одного из игроков Английской Премьер-лиги обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает издание The Telegraph.
По информации издания, футболист, которому более 30 лет, продолжает выступать за свой клуб и даже является одним из ключевых игроков команды. Его заработная плата составляет сотни тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, выступает за свою национальную сборную.
Полиция Лондона уже собрала достаточно доказательств и передала дело в Королевскую прокуратуру. Еще в июле 2022 года появилась информация о задержании футболиста после заявления одной из потерпевших. Тогда же ему было предъявлено подозрение в двух других изнасилованиях, однако клуб не отстранил его от тренировок и матчей, а правоохранительные органы решили не принимать дальнейших мер.
Ситуация резко изменилась 7 ноября 2024 года, когда футболиста вызвали на допрос.
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