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Сан-Диего хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Англия

Судьба Кевина в Ман Сити неизвестна

Сан-Диего хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Договор футболиста с "горожанами" завершается летом 2025 года, и пока что нет официальной информации о продолжении сотрудничества.

Но по информации издания The Athletic, "Сан-Диего", который дебютирует в МЛС в 2025 году, заинтересован в услугах в услугах Де Брюйне.

Сам бельгиец предпочитает возможное продолжение карьеры в МЛС, нежели переход в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне на счету Кевина два гола и три ассиста в 18 матчах во всех турнирах за "Манчестер Сити".

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне ФК Сан-Диего
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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