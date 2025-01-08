Сан-Диего хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Будущее Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Договор футболиста с "горожанами" завершается летом 2025 года, и пока что нет официальной информации о продолжении сотрудничества.

Но по информации издания The Athletic, "Сан-Диего", который дебютирует в МЛС в 2025 году, заинтересован в услугах в услугах Де Брюйне.

Сам бельгиец предпочитает возможное продолжение карьеры в МЛС, нежели переход в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне на счету Кевина два гола и три ассиста в 18 матчах во всех турнирах за "Манчестер Сити".