Ливерпуль засматривается на звездного опорника Баварии

Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а переговоры о продлении соглашения пока не принесли желаемых результатов.

По информации Кристиана Фалька, Киммихом заинтересовался английский гранд "Ливерпуль", который попытается подписать футболиста свободным агентом.

Несмотря на желание руководства "Баварии" продолжить сотрудничество с Йозуа, сам футболист пока не принял окончательного решения.

В этом сезоне Киммих сыграл 24 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Тransfermark оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 млн евро.