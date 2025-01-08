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Ливерпуль засматривается на звездного опорника Баварии

Англия

Киммих может покинуть Баварию

Ливерпуль засматривается на звездного опорника Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а переговоры о продлении соглашения пока не принесли желаемых результатов.

По информации Кристиана Фалька, Киммихом заинтересовался английский гранд "Ливерпуль", который попытается подписать футболиста свободным агентом.

Несмотря на желание руководства "Баварии" продолжить сотрудничество с Йозуа, сам футболист пока не принял окончательного решения.

В этом сезоне Киммих сыграл 24 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Тransfermark оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 млн евро.

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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Екатерина Власова
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