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Ливерпуль засматривается на звездного опорника Баварии
Киммих может покинуть Баварию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а переговоры о продлении соглашения пока не принесли желаемых результатов.
По информации Кристиана Фалька, Киммихом заинтересовался английский гранд "Ливерпуль", который попытается подписать футболиста свободным агентом.
Несмотря на желание руководства "Баварии" продолжить сотрудничество с Йозуа, сам футболист пока не принял окончательного решения.
В этом сезоне Киммих сыграл 24 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Тransfermark оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 млн евро.
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